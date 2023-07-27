متحدث الوزراء: الإعلان عن مواعيد انقطاع الكهرباء سيخلق أريحية لدى المواطنين

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ملامح ما ستعلنه وزارة الكهرباء يوم الاثنين المقبل بخريطة كاملة لمواعيد انقطاع التيار موجهة للمناطق كلها، قائلًا إنه كان هناك مطلب دائم من المواطنين بالإبلاغ عن موعد انقطاع الكهرباء ليستعدوا مسبقا.

خطة كاملة لانقطاع الكهرباء

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه استجابة لكل هذه المناشدات المشروعة، وجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء أنها اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل تضع الخطة الكاملة بحيث كل منطقة جغرافية سواء في قرية أو مدينة أو حي أو أي مكان ستعلم على وجه اليقين متى سيتم قطع الكهرباء عن تلك المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الخطة ستجعل المواطنين يستعدون مسبقًا لانقطاع الكهرباء، ومن ثم تفادي ركوب المصاعد في هذه الفترة، وستكون هذه الفترة معلومة من حيث الساعة والوقت المستغرق سواء في النهار أو الليل.

نستجيب لمناشدات المواطنين

وأوضح أن مثل هذه الشفافية في الإعلان سيخلق أريحية كبيرة لدى المواطنين، متابعا: «الموضوع يتطور، ونستجيب للمناشدات والمطالبات من الناس».