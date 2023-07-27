مصدر حكومي يكشف عن جهات تطبق العمل من المنازل يوم الأحد أسبوعيا

كشف مصدر حكومي، عن أن كثيرا من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية قادرة على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل «أون لاين» من المنازل، يوم الأحد من كل أسبوع.

وكان «مدبولي» أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، من مدينة العلمين، أن القرار جاء لتخفيف لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك بداية من 6 أغسطس المقبل.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أهم الجهات التي سيجري تطبيق نظام «أون لاين» على موظفيها، وهي الوزارات والمصالح الحكومية التي لا ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر، مثل الأحياء ومجالس المدينة.

جهات تمتلك بنية تكنولوجية عالية للعمل «أون لاين»

أوضح أن هذه الجهات تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قادرة على أداء مهامها «أون لاين» ويستطيع موظفوها العمل عن بعد دون الحضور لمقرات العمل.

أشار إلى أن الجهات التي سيقوم موظفوها بالعمل «أون لاين» من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع، هي:

جهات تطبق العمل من المنازل يوم الأحد أسبوعيا

- موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها .

- موظفو وزارة العمل.

- موظفو مديريات العمل بالمحافظات.

- موظفو قطاعات وزارة التنمية الإدارية.

- موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- موظفو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

- موظفو ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

- موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات

- موظفو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- موظفو قطاعات وزارة البترول الإدارية.

- موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات.

- موظفو ديوان عام وزارة الزراعة.

- موظفو وزارة الاستثمار.

- موظفو وزارة الثقافة.

- موظفو وزارة الشباب والرياضة.

- موظفو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

- موظفو وزارة التضامن الاجتماعي.

- موظفو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.