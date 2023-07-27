ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريا على «الوطن»

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريا عبر موقع «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزرير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل بكل شعبة من شعب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ يستطيع الطلاب اتباع العديد من الخطوات كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريا على «الوطن»

ويمكن للطلاب بمختلف المحافظات تسجيل بيناتهم للاطلاع نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريا على «الوطن»، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجريدة لقرائها ومتابعتها الحصرية والدورية لكل التفاصيل المتعلقة امتحانات الثانوية العامة والنتائج ومن ثم تنسيق الجامعات 2023 سواء الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية والمعاهد المختلفة.

ويكون التسجيل من أجل معرفة نتيجة الثانوية العامة ، عقب اعتماد الوزير لها بداية الأسبوع المقبل.

َفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أيام، وبحضور رؤساء الجامعات المختلفة، والسيد عطا المشرف على قطاع التنسيق، وعدد من قيادات وزراة التعليم العالي، الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023.

ومن المقرر أن يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الرتوش النهائية لتنسيق الجامعات 2023، والمواعيد المقترحة لمراحل التنسيق المختلفة بجانب وضع الخطوط العريضة لتنسيق طلاب الشهادات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية، وكذلك مناقشة تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.