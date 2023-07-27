إحالة المتهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية إحالة المتهم بالنصب على المواطنين للمحاكمة، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة.

النصب على فيس بوك

وأجرى رجال الشرطة بالإسكندرية تحريات مكثفة في تلك الواقعة التي توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء صفحة على «فيس بوك» يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل، نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما عثر رجال الشرطة بحوزته على هاتف محمول، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للواقعة، اعترف بتفاصيل جريمته وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة ارتكاب جريمة النصب

وقد تناول قانون العقوبات عقوبة إرتكاب جريمة النصب والإحتيال، ولتوضيح العقوبة، قال سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتي 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتي سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».