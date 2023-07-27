ضبط 15 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الغربية 

شنت مديرية الصحة بالغربية ومراقبة الأغذية، حملات تفتيشية على 1503منشآت غذائية، وتبين وجود عدة منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير 936 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و934 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وتم سحب عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط أكثر من 15 طن مواد غذائية غير صالحة.

أغذية غير صالحة للاستهلاك

كما جرى إعدام أغذية تالفة ومعجنة 821 كجم مواد غذائية، و224 لتر عصائر مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط 15 طنا و24 كجم و1230 لترًا ومواد غذائية مختلفة الخواص، وإصدار قرار غلق إداري إلى 365 منشأة تدار بدون ترخيص.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات لضبط الأسواق

ووجه الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق، وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة الجهات المختصة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية.