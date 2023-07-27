متحدث الوزراء: العمل أون لاين بدأ منذ شهرين في بعض الوزارات والهيئات

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قبل قرار العمل من المنزل لتخفيف أحمال الكهرباء، اتخذت عدة خطوات حيث كلفت منذ شهرين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء تجربة نظام العمل من المنزل وفقا لعدد من الوزارات التي يختارها الجهاز، ووفقا لعدد من الإدارات داخل كل وزارة ويطلع الحكومة بعد 6 أشهر بنتيجة هذه التجربة.

تعميم التجربة على باقي الوزارات

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي الوزارات بشكل عام، مردفا: «في الوقت الذي أتحدث فيه من شهرين بدأت بالفعل على نطاق محدود نظام العمل من المنزل».

العمل أون لاين يوفر البنزين والإضاءة

وأشار إلى أن هذا النظام سينجح، وسيوفر في توفير البنزين والإضاءة، والخدمات كلها التي يستهلكها الموظف في أثناء ذهابه للعمل، وتخفيف حدة المرور، وكل هذه الأهداف ستتحقق عند تعميم نظام العمل عن بعد، وأن الموظف يعمل في بيئة مريحة.

لا يوجد إلزام للقطاع الخاص

وأوضح أن العمل في المنزل ليس ملزما للقطاع الخاص، ولكن مناشدة، كما لا يوجد يوم ملزم للقطاع الخاص، والمصانع لن تعمل بهذا الشكل.