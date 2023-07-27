10 أسئلة شائعة رد عليها رئيس الوزراء في مؤتمر عن أزمة الكهرباء اليوم

مع تكرار انقطاع الكهرباء، خرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتوضيح أسباب الأزمة المتكررة، في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأسئلة التي شغلت بال المواطنين وأجابت عنها الحكومة.

ما سبب أزمة انقطاع الكهرباء؟

أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وكل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

متى سينتهي انقطاع التيار الكهربائي؟

ما حدث تخفيف للضغوط، ومن ثم هناك اضطرار لقطع أو تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي.

هل من الممكن أن يستمر انقطاع التيار إلى شهر أغسطس؟

إذا استمرت الموجة الحارة فسنتعامل مع الأزمة، والموضوع ليس مرتبطا فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، كما تواصلت الحكومة مع كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية، وتبين أن الموجة ستستمر حتى أول أسبوعين من سبتمبر المقبل.

هل توقف إنتاج الغاز من حقل ظهر؟

لا مشاكل في حقل ظهر، وما زال إنتاجه مستمرا.

ما فائدة مشروعات الكهرباء في ظل هذه الأزمة؟

لولا مشروعات الكهرباء لتوافرت الكهرباء 3 ساعات فقط على مدار اليوم.

لماذا لا تقطع الكهرباء في المناطق السياحية؟

الأماكن السياحية مصدر دخل قومي للدولة، وبها من يدفع بالعملة الصعبة من السياح، «لو قطعنا الكهرباء عن الأماكن الساحلية السائح لن يأتي، ونحاول بقدر الإمكان منع قطع الكهرباء عن المنشآت الاستراتيجية والخدمية والمناطق السياحية التي تدر دخلا».

هل سيرشد الاستهلاك في الأماكن العامة؟

وجهنا كل الجهات بمزيد من الترشيد للإنارة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو الخدمية، وهناك خطة جرى التوافق عليها لمزيد من الترشيد في استهلاك الكهرباء وفي الإنارة العامة.

لماذا لا تحدد أماكن انقطاع الكهرباء بشكل مسبق؟

سيجري تحديد مواعيد تخفيف الأحمال تلبية لرغبة المواطنين، «المواطن كان بيطلب يعرف الكهرباء هتقطع إمتى ليستعد، وطلبنا من وزارة الكهرباء تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ليكون كل مواطن على دراية بالفترة الزمنية التي ستنقطع فيها الكهرباء».

ما مدة انقطاع الكهرباء في اليوم؟

تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين في اليوم الواحد، وسيجري الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

لماذا نصدر الغاز ونحن بحاجة إليه؟

أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، والغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات، وفي شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم استهلاكنا، وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف وفي باقي فصول السنة تصدير الفائض.