11 قرارا حكوميا مهما للمواطنين في آخر أسبوع من شهر يوليو

اتخذت الحكومة العديد من القرارات المهمة التي استحوذت على اهتمام المواطنين، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، ومنها :

التموين تقرر إضافة أوزان جديدة إلى عبوات الشاي

- صدور قرار من وزير التموين بإضافة أوزان جديدة إلى عبوات الشاي الموجودة في الأسواق، بعد السماح للمصانع والشركات بضخ 3 أوزان جديدة.

- قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة استحداث 22 مركزا لعلاج السموم داخل مستشفيات الوزارة بجميع المحافظات .

- قررت وزيرة التضامن صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.

إجراءات ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال

- قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة اليوم الخميس 27 يوليو، اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، منها:

- ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطنين والدولة.

- استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة 300 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء ومواجهة أزمة انقطاع التيار.

- توجيهات للجهات الحكومية بترشيد الإنارة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو المباني الخدمية.

عدم تشغيل التكييف على أقل من 25 درجة

- إلزام الجهات الحكومية بعدم تشغيل التكييفات بأقل من 25 درجة مئوية.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بأن كل المباريات تلعب في الوقت قبل المغرب وتنتهي المباراة مع حلول المغرب مباشرة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية.

- بدءا من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، وهو الموافق 6 أغسطس 2023، تخصيصه للعمل من المنزل « العمل أون لاين»، وذلك سيكون كل يوم أحد أسبوعيا.

- دعوة الشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يحتاج إنتاج، بتنفيذ التجربة.

- تخفيف الأحمال من ساعة إلى اثنتين يوميًا عندما تتجاوز الحرارة 35 درجة، وأن يكون هناك انعقاد للجنة أزمة يومية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.

أزمة ارتفاع درجات الحرارة عالميا

وتشهد مصر ومعظم دول العالم حاليا ازمة في بسبب ارتفاع شديد وغير مسوبق في درجات الحرارة مما مثل عبئا على التيار الكهربائي ، وأدى الى اتخاذ الحكومة اجراءات هامة لتخفيف الأحمال .