العمل من المنزل يوم الأحد أسبوعيا.. خبير اقتصادي يوضح أهمية القرار

لا تترك الحكومة فرصة إلا وتحاول تذليل العقبات أمام المواطنين والتخفيف عليهم، وكان آخر ذلك ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء العمل بنظام الأون لاين من المنزل، للموظفين ببعض المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن ضرورة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء.

الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أوضح أن الجهاز الحكومي للدولة مثقل بالموظفين، مما يزيد الضغط على شبكات الكهرباء، مع ضرورة العمل أون لاين لترشيد الكهرباء، وأيضا ما تسببه هذه الأعداد الكبيرة من ضغط على الحركة المرورية أكثر من اللازم، والتي تكون عبءا على الدولة.

وظائف لا تدخل في القرار

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن عمل الموظفين من المنزل لن يكون بكل الجهات بل بالوظائف التي لا ترتبط بالتعامل المباشر مع المواطنين، وكذلك الوظائف التي لا تدخل في إطار الهندسة والصيانة والتي لابد من توافر موظف لها، وكذلك الجهات الحيوية كالمطارات.

مميزات القرار

وأوضح «خطاب» أن العمل من المنزل أيضا به نوع من التماشي مع التحول الرقمي، وهو قرار يخص الجهات الإدارية فقط ولا يخص القطاعات الإنتاجية التي يحتاج عملها إلى عمال، «القرار يخفف حركة الضغط على الشوارع والمحاور الرئيسية، ويوفر استهلاك الوقود، إلى جانب السبب الرئيسي وهو ترشيد استهلاك الكهرباء، لذلك فهو في مجملة مهم للغاية، ويكون ناجزا وفعالا في الجهات الإدارية أما الجهات الحكومية المرتبطة بتعامل مباشر مع الجمهور فلن يطبق بها هذا القرار وكذلك القطاعات الحيوية كالمطارات مثلا، وكذلك المهندسين والعمال المنوط بهم إصلاح الأعطال مثلا وغيرها».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئرًا، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.