«الدفاع اليابانية» تقترح تخصيص 37 مليار دولار لتطوير صواريخ بعيدة المدى

أصدرت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، كتابها الأبيض السنوي، الذي يشمل نشاط قوات الدفاع الذاتي في اليابان، والوضع العالمي من وجهة نظر الوزارة على مدار العام.

ووفقا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن «طوكيو» تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية في 7 محاور مختلفة بقيمة 43.5 تريليون ين ياباني «322.2 مليار دولار»، على مدار الـ5 سنوات المقبلة.

زيادة الميزانية تستهدف تعزيز قدرات اليابان الدفاعية

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن زيادة الميزانية العسكرية، تستهدف تعزيز قدرات اليابان الدفاعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب نفس المصدر، أوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أن 7 مجالات رئيسية تحتاج إلى زيادة ميزانيتها لتعزيز القدرات الدفاعية الشاملة، بينها تطوير برامج الصواريخ بعيدة المدى، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي وتطوير برامج المسيرات وفي قطاع الدفاع ومجال الفضاء والأمن السيبراني وإدارة المعلومات، وإنشاء أنظمة تحكم.

الدفاع اليابانية: 1 تريليون ين لتطوير المسيرات

واقترحت الدفاع اليابانية، في «الكتاب الأبيض»، إنفاق 5 تريليون ين «37 مليار دولار»، لتطوير صواريخ بعيدة المدى، والتي من شأنها التصدي للأعداء.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي، يتطلب 3 تريليونات ين «22 مليار دولار»، و1 تريليون ين «7.4 مليار دولار»، لتطوير المسيرات.

وأشارت الوزارة اليابانية، إلى أنه من المتوقع أن يكلف الدفاع في الفضاء والفضاء الإلكتروني 8 تريليونات ين «59.3 مليار دولار»، وتابعت الوزارة قائلة، إن من المخطط إنفاق 2 تريليون ين «14.8 مليار دولار» على دعم المعلومات وإنشاء أنظمة التحكم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح «الكتاب الأبيض»، أن وزارة الدفاع اليابانية، تخطط لتخصيص 2 تريليون ين «14.8 مليار دولار» لتوفير الذخيرة و9 تريليون «66.6 مليار دولار» لإصلاح وصيانة المعدات، و29.6 مليار ين «4 تريليون دولار»، لتعزيز المرافق، واقترحت الدفاع اليابانية، تخصيص 1.4 تريليون ين «10 مليارات دولار» لتعزيز المجمع الصناعي العسكري والبحوث الدفاعية، و6.6 تريليون ين «48.8 مليار دولار» للاحتياجات الأخرى.