مصطفى كفافي: العلمين الجديدة تمثل مستقبل السياحة في مصر

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة، خلق حالة من البهجة بين الزوار الذين يستمتعون فيه بعطلة الصيف، موضحًا أن المدينة وُلدت عالمية وستكون مستقبل السياحة في مصر.

وأضاف «كفافي»، خلال حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مدينة العلمين الجديدة حولت القبح إلى جمال، بعد إزالة 21 مليون لغم من أرضها، لتصبح مقصدا لكل الجنسيات.

حفل رائع للفنان تامر حسني

وتابع: «منذ أسبوع كان هناك حفلا للفنان تامر حسني وقفز في الهواء قفزة كبيرة جدا نقلتها كل منصات السوشيال ميديا، وفي حفل أحمد سعد بالأمس وهو صاحب الصوت الجميل والذهبي كان عدد الجمهور كبيرا».

وأوضح، أن اليوم الجمعة سيشهد أهم حفل لإثنين من أهم مطربي العالم العربي على الإطلاق، وهما المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة نانسي عجرم.

مهرجان العلمين يستعيد ثقافة المهرجانات في مصر

وأشار، إلى أن مهرجان العلمين يستعيد ثقافة المهرجانات في مصر، كما أنه نوع مهم من السياحة، حيث يوفر عملة صعبة، وبات الساحل الشمالي جاذبا لكل الجنسيات، واستطاعت مدينة العلمين توفير فرص عمل كثيرة لآلاف الشباب.