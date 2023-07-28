أبراج العلمين.. أبرز المشروعات السياحية والفندقية في مصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية في مصر».

وذكر التقرير، أن 6 سنوات كانت كافية كي تتحول أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسية لرواد الساحل الشمالي.

نقطة تحول مهمة

ومن أهم نقاط التحول، الانتهاء من جزء كبير من واجهات أبراج مدينة العلمين الجديدة، التي يصل عددها إلى 15 برجا، ويصل ارتفاع كل برج إلى 100 متر، وتم تشغيل ما يقرب من نصفها، وتضم شققا سكنية وإدارية وفندقية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من مولات وأماكن ترفيهية توفرها الأبراج.

أول مدينة مليونية بالساحل الشمالي

وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وواحدة من مدن الجيل الرابع، ولا تختلف كثيرا عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.