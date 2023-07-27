مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. أذان الظهر 1:01مساء في القاهرة

أصدرت هيئة المساحة، اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، مواقيت الصلاة في جميع المحافظات المصرية، فى ظل حرص المسلمين، لمعرفة مواعيد الصلاة لادائها فى وقتها تماما.

وفي إطار الخدمات المقدمة لمتابعي «الوطن»، نرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:01مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 1:02 مساءً.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:11مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:24 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:53 مساءً.

أذان العشاء: 9:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:29 مساءً.

أذان المغرب: 7:44مساءً.

أذان العشاء: 9:7 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:44صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:18مساءً.

أذان المغرب: 7:35 مساءً.

أذان العشاء: 8:55 مساءً.