إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف على «صحراوي بني سويف»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص، برصيف الطريق الصحراوي الغربي بمدخل طريق «بني سويف - الفيوم» الجديد «ديمو» بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص برصيف الطريق الصحراوي الغربي بمدخل طريق بني سويف الفيوم الجديد، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرعي بني سويف والفيوم إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم أيمن محمد عثمان، 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود كامل عيد، 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي، حسن، 42 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات وجرح باليد، وحسين موسى أحمد، 33 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، وأحمد إبراهيم أبو النور، 28 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، ومحمود ناصر سيف صالح، 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين.