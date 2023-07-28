رئيس جزر القمر: هناك مستقبل واعد للشراكة الروسية الأفريقية

قال عثماني غزالي، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، إنّ القمة الروسية الأفريقية أجريت، أمس، في أجواء إيجابية للغاية ما أدى إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الأمر الذي سيؤثر إيجابيا على التعاون، والشراكة بين الجانبين لها مستقبل باهر لا سيما إذا جذبنا بشكل فعّال في هذا العمل الشباب والنساء.

وأضاف «غزالي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يجرى العمل بشكل فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأولويات وخطة 2063 للاتحاد الأفريقي، وهذا سيساعد على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا والاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي منهمك في عملية التحول الاقتصادي فروسيا ستشارك في الاستثمار بأفريقيا وتستفيد من مواردنا الطائلة، وإننا نسعى لبناء أفريقيا اقتصاديا واجتماعيا مع باقي أنحاء العالم، ولا بد أن تتطور التجارة والاقتصاد.