«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى للتوظيف في سوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ملتقى للتوظيف لشركة أمن والحراسة على مدار يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يوليو 2023، بمركز شباب مدينة طهطا التابع لإدارة شباب طهطا بمحافظة سوهاج.

وأجرى الدكتور مهند أحمد، مسؤول التوظيف لدى الشركة، المقابلات مع المتقدمين، وأشاد برقي التنظيم وتنفيذ اليوم بشكل يتناسب مع وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

تلقي طلبات الراغبين في العمل

يأتي هذا اليوم تحت رعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، ومتابعة للتنفيذ من يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب. وتستمر مديرية الشباب والرياضة في تلقي طلبات من يرغب في العمل بوظيفة مسؤول أمن بمحافظة القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى المتقدمين الحضور إلى مقر المديرية لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وللتواصل مع مسؤول التوظيف بالمديرية هيثم أحمد.

توفير فرص العمل للشباب المصري

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير فرص العمل للشباب المصري، وتطوير القطاعات الرياضية والشبابية في مصر.