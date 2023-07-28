رفع 42 ألف طن مخلفات في حملات مكبرة بمدينتي السنبلاوين وشربين

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملة مكبرة على الشوارع والميادين لرفع المخلفات الصلبة والأتربة والقمامة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع في نطاق المدينة ونواحيها شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية بالمدينة.

رفع 42 ألف طن في حملة بالسنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين، في بيان، أنه تم رفع 42 ألفا و25 طنا من المخلفات الصلبة في المدينة، ورفع 95 ألفا و575 طنا من القمامة في أرياف السنبلاوين، وتم تفريغ الحاويات بمناطق عزبة صقر وشارع السلخانة وسوق السمك والمعاهدة والمنشية الجديدة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

حملة نظافة في مدينة شربين

وفي نفس السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية، بشن حملة لمتابعة أعمال النظافة بامتداد شارع الكورنيش، وتم وضع طبقة المازوت تمهيدا لأعمال الرصف ولرفع كفاءة الطرق والميادين لإضفاء لمسة جمالية وحضارية في نطاق المدينة، وتم رفع تجمعات القمامة والأتربة وغسل الشوارع والأرصفة وتنظيف الأحواض بالطريق السريع وتنظيف مدخل المدينة الغربي.