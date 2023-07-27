رفع 24 ألف طن مخلفات صلبة في حملة مكبرة بالسنبلاوين

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، حملة مكبرة، لرفع المخلفات الصلبة والإشغالات، ومتابعة أعمال النظافة في نطاق المدينة، برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وشملت الحملة عددا من القرى والعزل والوحدات المحلية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

رفع 24 ألف طن من المخلفات في السنبلاوين

وبحسب البيان، أكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أنه جرى رفع ما يقرب 24 ألفًا و370 طنًا من المخلفات الصلبة في نطاق المدينة، ورفع 84 ألفًا و250 طنًا في الأرياف، وتفريغ الحاويات بحي الحوال والبرجاس والكورنيش وحي عبد السلام وشارع الجيش المصري، وعدد من الشوارع والميادين، للحفاظ على نظافة المدينة والارتقاء بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمواطن وبالمدينة.

متابعة مستمرة لأعمال النظافة

وتابع رئيس مجلس المدينة، أن هناك متابعة مستمرة وسيتم عمل العديد من الحملات المكثفة ومتابعة أعمال النظافة في مدينة السنبلاوين وضواحيها، للارتقاء بمستوى الخدمات، والتخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الأتربة من الشوارع والصيانة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة، وتجميل الشوارع والميادين وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.