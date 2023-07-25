«الزراعة»: حملات تحصين للمواشي ضد الحمى القلاعية وإزالة التعديات على الأراضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نشاط مديريات الزراعة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى قيام مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بحملات على أسواق اللحوم، وضبط 2 طن و216 كيلوجراما لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى تحصين 12 ألف و647 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وعقد 19 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

من جانبها واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات والوحدات الزراعية بنواحي المحافظة، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بها، كما تم ازالة عدد 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على 31 مركز تجميع ألبان و51 محل أعلاف ومصنع.

فيما انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية من تحصين 21 ألف و643 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 12 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 88 محل لبيع اللحوم، وضبط أكثر من 56 كيلوجراما لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم تحصين 131 ألف و512 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم ترقيم 2446 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي أبوالمطامير وكوم حمادة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 9 قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بالمحافظة.

المكافحة الدورية لزراعات القطن والأرز وعباد الشمس

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة أعمال المكافحة الدورية، ومتابعة زراعات القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك متابعة توزيع الأسمدة للمحاصيل، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة الاستصلاح ضمن برنامج ترشيد المياة لمحصول الأرز بالقطاع الزراعي ببورسعيد، وعقد ندوة عن التنمية الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي من الغذاء، كذلك تفقد مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط عدد من الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على الزراعات، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة كافة الأنشطة التابعة للقطاع الزراعي، كما نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية مجانية بقرية العرايضة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية مجانا.

التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث قامت لجنه من وحدة أبورماد البيطريه بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 12 حالة تعد، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات النوعية بالمديرية والزراعية والتعاونية بالمراكز لمناقشة أهم الأعمال ومتابعة الرش الدورى للقطن، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور على زراعات الذرة والقطن، للاطمئنان على حالة النبات وخلوه من أي إصابات أو آفات والزراعات بحاله جيدة.

خطة عمل مديرية الزراعة في جنوب سيناء

بينما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة عمل الفترة القادمة، كما أطلقت المديرية القواقل الزراعية للموسم الصيفي بمدينة الطور، والمرور على المزارع في منطقة الوادي وسهل القاع لمتابعة المحاصيل الصيفية كالذرة الشامية وفول الصويا، وتم عمل مكافحة لسوسة النخيل، وأيضا قافلة زراعية إرشادية برأس سدر لتفقد زراعات الزيتون و الجوجوبا والنخيل، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، كما أعلنت المديرية وبالتنسيق مع مبادرة فرصة مشروع ابدأ من جديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم الأغنام للأسر المستحقة بقرى المحافظة.