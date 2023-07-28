يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس، والمقرر اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة من الدكتور رضا حجازي، و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم إعلانها في مؤتمر صحفي، يتضمن إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس يمكن للطلاب والطالبات في شعب العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي الحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس، سيتم توفرها في مختلف مدارس المديرية بمختلف الإدارات التعليمية الـ10، ويتمكن الطلاب والطالبات من الحصول عليها أيضا من المدارس نفسها.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالغربية حرصت على توفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والتي انتهت بكل سهولة ويسر دون وجود معوقات أو أي شيء يعكر صفو الامتحانات، وأن الامتحانات أجريت داخل 116 لجنة امتحان، وبلغ عدد الطلاب والطالبات 41 ألفا.