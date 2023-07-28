«النقل» تكشف مستجدات صفقة الـ1350عربة سكة حديد القادمة من المجر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل المباحثات التي تمت بين وزارة النقل المصرية وشابا تورو، رئيس شركة جانز مافاج المجرية الموردة لـ1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحاً أن المباحثات تناولت متابعة جدول توريد عربات الصفقة من المجر، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقا لشروط العقد.

صناعة السكك الحديدية

كما جرى بحث سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة توطين تتجاوز 90%، وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركزا لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد التقرير على أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة في مصر بجميع أنواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكة الحديد

يذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة 1350 عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة وتتكون صفقة الـ1350 عربة جديدة منها 850 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وأشار التقرير إلى وجود توجيهات لإجراء العديد من التحسينات على عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الجاري تصنيعها حالياً لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.

وشدد التقرير على ضرورة تصنيع العربات الأولى الفاخرة بمصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد مع العمل على تصدير العربات التي سيتم إنتاجها بمصنع نيرك إلى الخارج وتصنيع وتوريد احتياجات السكة الحديد من هذه العربات توفيرا للعملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.