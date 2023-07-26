«النقل» تحدد خطوات إنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية من منصة النافذة الواحدة 

قدّمت وزارة النقل، شرحاً تفصيلياً لمنصة إنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية عبر «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت والسفن السياحية»، والتي تم توفيرها في إطار تعزيز هذه السياحة والاستفادة منها في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

طرق إنهاء إجراءات سياحة اليخوت من منصة النافذة الواحدة

وشرحت وزارة النقل، طرق إنهاء إجراءات سياحة اليخوت من منصة النافذة الواحدة، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتشمل:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للنقل البحري، والدخول على النافذة الواحدة.

- يسجل السائح البيانات المطلوبة للقيام برحلة سياحية باليخت الخاص به.

- تشمل البيانات المطلوبة البيانات الأساسية الخاصة باليخت، كالطول والغاطس ودولة العلم، وبيانات مالك اليخت كالاسم والعنوان ورقم جواز السفر وتاريخ الاصدار.

- ومن بين البيانات أيضًا ما يتعلق بالزيارة، مثل تاريخ الوصول المتوقع وتاريخ المغادرة المتوقع.

- يتم تحميل الصور الخاصة بالشهادات المطلوبة من الجهات المختلفة مثل شهادة تسجيل اليخت وشهادة الإقامة.

- في حال الاحتياج للمرور من قناة السويس يجب ذكر اسم الوكيل الملاحي المسئول عن عملية المرور.

- ثم استكمال بيانات السائح كبيانات الطاقم والركاب.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة لصالح الحجر الصحي، مثل بيان آخر دولة قام بزيارتها الطاقم، وصور الشهادات الخاصة بالتطعيمات التي حصل عليها، طبقاً للموقف الصحي للدول التي تم زيارتها من قبل.

- كما يتم إدخال البيانات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال على اليخت، طبقاً لمتطلبات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإدخال مواصفات كل جهاز والتردد الخاص به، ورفع نسخة إلكترونية من كاتلوجات الأجهزة حال توفرها، وتحديد الأفراد العاملين على الأجهزة سواء من الطاقم أو من الركاب.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات المنقولات والبضائع على اليخت، والتي قد يكون غير مسموح بدخولها أو تحتاج إلى إفراج جمركي.

- الإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية لكل من الطاقم والركاب.

- هناك إمكانية لحفظ البيانات أول بأول دون القيام بإرسالها، حتى يتمكن السائح من استكمال تلك البيانات في وقت لاحق.

- عقب انتهاء عملية إدخال البيانات يستطيع السائح إرسالها للمراجعة.

- يراجع النظام كافة البيانات المرسلة جيداً.

- يمكن مراجعة موقف الطلب من جميع الجهات بسهولة، ومراجعة الموافقات التي حصل عليها أو طلبات استكمال البيانات.

- عند الحصول على الموافقة النهائية، يقوم السائح باصدار الفاتورة الموحدة تمهيداً لعملية السداد الإلكتروني، ويعطي النظام إصدار تصريح السفر عند المغادرة، كما تم إدراج كود إلكتروني على الفاتورة وتمكين السفر لسهولة مراجعة البيانات مباشرة.