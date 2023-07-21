مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بأسوان

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد الموازي لقرية العدوة بمركز إدفو شمال أسوان، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص في حادث

تلقى مركز شرطة إدفو بلاغًا بالواقعة، وتوجهت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من التحريات أن الجثة تعود إلى شخص يدعى عمر بدري محمد أحمد، مقيم في قرية العدوة، ويعمل مشرفا زراعيا بالقرية التابعة لمركز إدفو.

وتباشر الجهات التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب والملابسات التي أدت إلى الواقعة المأساوية.

العثور على جثة شاب في النيل

وقبل أيام تلقى فريق إسعاف محافظة أسوان بلاغًا بعثور الأهالي على جثة شاب مجهولة الهوية في مياه النيل أمام قرية «منيحة»، التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وتوجهت فرق الإنقاذ لاستخراج الضحية ونقله إلى مشرحة كوم أمبو لاستكمال التحاليل، وتم تحرير محضر بالواقعة.