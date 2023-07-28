غرفة السياحة: الوافد العربي أكثر سياح العالم إنفاقا خلال زيارته لمصر

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن السائح العربي هو أكثر السياح الوافدين إلى مصر إنفاقا، لافتا إلى أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح العربى يتراوح ما بين 200 إلى 250 دولارا، موضحا أن معدلات الإنفاق للسياح العرب خلال زيارتهم لمصر تعتبر أضعاف نظرائهم من سياح بعض الدول الأوربية ولاسيما الذين يقدمون لزيارة المدن السياحية الشاطئية كالغردقة وشرم الشيخ.

زيادة الإيرادات السياحية المحققة

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر تتوافق طرديا مع زيادة الإيرادات السياحية المحققة، لافتا إلى أن أهمية السياح العرب لمصر لا تتوقف فقط عند معدلات الإنفاق بل تمتد لمدة الإقامة بمصر والتي في الغالب لا تقل عن أسبوع، فضلا عن أن السياح العرب يكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن ذروة قدوم السياح العرب لمصر تكون خلال فصل الصيف وبالتحديد خلال الفترة من شهر مايو وحتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أن مواطني بعض الدول العربية ينتهزون فترة الإجازات البينية بين الفصول الدراسية في السفر إلى المقصد السياحي المصري وقضاء بضعة أيام به.