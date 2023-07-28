تعرف على مواعيد حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة فعالياته الفنية التي كانت قد انطلقت منذ يوم الجمعة الماضية وحققت نجاحا وحضورا جماهيريا كبيرا والتي تستمر على مدار الأسابيع المقبلة وهنا تعرف على أبرز الفعاليات.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وحقق الفنان تامر حسني وأحمد سعد بحفلاتهما الغنائية التي أقيمت الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع، فيما يستعد عدد آخر من الفنانين لإحياء عدد من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة من بينهم الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم مساء اليوم.

وضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، من المقرر أن يحيي الثنائي الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، حفلا غنائيا، على أن يحيي الثنائي بهاء سلطان وكارول سماحة، حفلا يوم الخميس 10 أغسطس، وفي نفس اليوم يشهد حفل موسيقي للموسيقار الكبير عمر خيرت.

وتنضم الفنانة إليسا إلى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث ستحيي حفلا غنائيا كبيرا يوم السبت الموافق 5 أغسطس، وسيكون هناك عدد آخر من الحفلات الغنائية ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن مواعيدها حتى الآن سيكون من بينهم أنغام وكايروكي ومطرب الراب العالمي russ ويضم المهرجان عدد آخر من الفعاليات الرياضية .