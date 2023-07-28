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أغنية «غروب» لحمزة نمرة تحقق نصف مليون مشاهدة في 48 ساعة

كتب:

هبة أمين
06:30 م | الجمعة 28 يوليو 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

حققت أغنية غروب للفنان حمزة نمرة، نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب منذ طرحها في الـ 48 ساعة الماضية، وهى من ألحان «نمرة» وكلمات الشاعر محمود فاروق، توزيع وميكساج أندريه مينا، تنفيذ وتريات أحمد عاطف، وتصدرت قوائم محركات البحث ويوتيوب.

وتعد أغنية غروب ثالث أغاني ألبوم حمزة نمرة، والذي طرح منه أغنيتين بدأها بأغنية رايق والتي تحمل اسم الألبوم إذ حققت 2 مليون ونصف مليون مشاهدة، وهى من ألحان «نمرة» وأندريه مينا وكلمات محمود فاروق.

300 ألف مشاهدة لأغنية إسكندرية

وقدّم نفس الثلاثي أغنية اسكندرية من ألبوم رايق والتي حققت نحو 300 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب وتضمن كلماتها «طب والمرسي أبو العباس.. إنتي حبيبة كل الناس.. بحرك لولي ورملك ماس.. عمار يا إسكندرية.. لوهتكلم في التفاصيل للصبحية هقول مواويل.. بحري وقبلي وصبح وليل بموت في إسكندرية».

13 أغنية في ألبوم رايق

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد تحو 13 أغنية، تم طرح 3 أغنيات حتى الآن، حيث سبق وأعلن أنه سيطرح في الأربعاء من كل أسبوع أغنية أوأكثر من ألبوم رايق بشكل سنجل طوال موسم صيف 2023.

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