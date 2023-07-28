محافظ القليوبية يشارك في فعاليات قافلة دعوية ويشيد بجهود الأوقاف

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في فعاليات القافلة الدعوية التي تنظمها مديرية الأوقاف بالقليوبية، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

فاعليات القافلة الدعوية

كما شارك في القافلة الدعوية كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.

حضر المحافظ بعض فعاليات القافلة الدعوية ومن بينها المقرأة النموذجية للأئمة، ومقرأة الجمهور، بالإضافة إلى النشاط التثقيفي للطفل، وتكريم بعض المتميزين من المشتركين في النشاط الصيفي للطفل، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظين والواعظات والخطباء ومحفّظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

جهود وزارة الأوقاف المتميزة والاهتمام بالنشء

أشاد «الهجان»، بجهود وزارة الأوقاف المتميزة والاهتمام بالنشء الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة، مشيرًا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المحافظة عمليات تطوير مستمرة، وعملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة المقبلة.