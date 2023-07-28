توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا «بنين»

بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بشعبتيها العلمي والأدبي، تتجه أنظار الآلاف من الطلاب لمعرفة توقعات درجات القبول بالكليات، بينها كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا بنين.

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا بنين

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا بنين، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، وفقاً لما أعلنته جامعة الأزهر العام الماضي، وجاءت درجات الحد الأدنى للتنسيق كالتالي: «العلمي انتظام 336 درجة، و325 درجة انتساب، أدبي انتظام 315 درجة، 315 درجة انتساب، إسلامي انتظام 526 درجة».

عنوان كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا بنين

تقع كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا بنين، داخل مجمع الكليات، بالقرب من مجمع المواقف بمنطقة سبرباي، بمحافظة الغربية، حيث تم إنشائها عام 1976م، منذ 47 عاماً، بقرار وزاري وتمنح الطالب درجة الليسانس، بجانب دراجات علمية أخري مثل «الدبلومة، والماجستير، والدكتوراه» وبها عدة أقسام، وهي «العقيدة والفلسفة، التفسير وعلوم القرآن، الدعوة والثقافة الإسلامية، الحديث وعلومه».