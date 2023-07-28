«تعليم القاهرة» تستعد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدا

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والإدارات التعليمية التابعة لها، لاستقبال الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية دور ثان، التي تنطلق غدا السبت، حتى 7 أغسطس 2023.

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات، من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون مستعدة لاستقبال أبناءنا الطلاب، وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية القاهرة

أوضح «موسى»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وربطها بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة، والتدخل الفوري في أي موقف، وجرى التنسيق مع كل الجهات الأمنية، لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجرا من المطبعة السرية، وأوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان، وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، سواء للطالب أو الملاحظ، والتصدي بكل حزم، لكل صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوصى «موسى»، مديرو عموم الإدارت التعليمية، بالمتابعة اليومية قبل بدء الامتحان والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب والزائرة الصحية، لمواجهة أي طوارئ، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، والعمل على توفير كل الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وحث أبنائه الطلبة على الالتزام والمراجعة الدقيقة، والهدوء النفسي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز.