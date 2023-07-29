يتطلع الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة موعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية لذلك يبحثون عن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين وأماكنها وسنوات الدراسة بالدقهلية ومنها الشريعة والقانون وأصول الدين واللغة العربية وغيرها.

توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي بالدقهلية

ويرغب الطلاب في معرفة توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي بالدقهلية، إذ يقترب موعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية، ويتوقع أن يكون مشابها لتنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي العام الماضي من الثانوية الأزهرية الذي جاء كالآتي:

- كلية الشريعة والقانون: علمي 355 ‏درجة وأدبي 315 درجة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام مشابها للعام الماضي.

- كلية أصول الدين ‏والدعوة: تخصص عام جاء تنسيق العام الماضي لعلمي 335، و‏أدبي 315 درجة، وإسلامي 448 درجة.‏

- كلية اللغة العربية تخصص عام: علمي 325 درجة، أدبي 315 درجة.‏

- كلية التربية: علمي 351 درجة، أدبي 324 درجة.‏

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بمصروفات: علمي 325 ‏درجة، وأدبي 315 درجة.‏

كليات جامعة الأزهر أدبي وعلمي بنين بالدقهلية وسنوات الدراسة

يوجد العديد من الكليات المتاحة للبنين بعد الثانوية الأزهرية بالدقهلية، والتي ينتظر الطلاب معرفة توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي بالدقهلية بها ومن ضمنها:

- كلية الشريعة والقانون: يدرس الطالب بها لمدة 4 سنوات داخل شعبتين الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون.

- كلية أصول الدين: متاحة للبنين لمدة 4 سنين دراسة ويوجد بها 4 أقسام.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات.

- كلية اللغة العربية للبنين: يوجد بها قسمان ويجري الدراسة بها لمدة 4 سنين.

- كلية التربية مدة الدراسة بها 4 سنين ويوجد بها 8 أقسام.

أماكن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنين بالدقهلية

وأتاح الأزهر الشريف الكليات لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي للبنين في محافظة الدقهلية داخل أماكن مختلفة جاءت كالآتي:

- كلية الشريعة والقانون توجد في تفهنا الأشراف بميت غمر بالدقهلية.

- كلية أصول الدين توجد داخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- كلية اللغة العربية توجد داخل كلية المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- كلية التربية توجد داخل تفهنا الأشراف بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات.