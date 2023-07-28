محفظة قرآن لقناة الناس: الارتباط بشيخ أو معلم يسهل الحفظ على الطفل

نصحت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، لتيسير تحفيظ الأطفال لكتاب الله هناك عدة خطوات تجعل الأمر أكثر سهولة أبرزها البدء بتحفيظه آيات بسيطة من صغار السور طالما الأطفال صغار السن، قائلةً: «بآخر الأجزاء هناك ترتيب للسور وعدد آياتها صغير.. وعلينا تقسيم السورة إلى مقاطع من الآيات كل مقطع يحتوي على 3 آيات لتيسير الحفظ».

الوكيل: لتيسير حفظ القرآن الكريم.. ضم طفلك إلى مجموعات

وأضافت «الوكيل» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من ضمن النصائح والإرشادات الهام اتباعها لتيسير حفظ القرآن الكريم للأطفال هو البدء بالرفيق أولاً، موضحةً: «بالنسبة للأطفال يتم وضع الطفل وسط مجموعة ما يساهم في خلق روح من المنافسة المحمودة خاصةً أنَّ ذكر الله في حلقات القرآن ببيوت الله تتنزل عليها السكينة.. ومجالس العلم تحفها الملائكة ويحفظها الله بحفظه».

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ملازمة شيخ لتحفيظ القرآن فيه تيسير والتزام

وتابعت محفظة القرآن: «أبرز النصائح التي تساعد طفلك على حفظ القرآن الكريم، هي ملازمة شيخ أو معلم بحلقة القرآن.. فلابد من الارتباط بالشيخ ما يخلق الدافع والحافز لدى الطفل وسط مجموعته من الرفاق.. بجانب مجموعة المحفزات التي تأتي من المواظبة على التسميع والاختبارات والمراجعة».

وشددت على أن تحفيظ الطفل القرآن الكريم في سن مبكر يساعده على تنمية مهاراته خاصةً المرتبطة بالذاكرة والتعلم، بجانب سهولة اكتشاف أي مشاكل لغوية ومعالجتها أو أي مشكلة أخرى مرتبطة في الحواس.