مقارئ ومجالس إفتاء للواعظات المتقنات لحفظ القرآن الكريم في 3 محافظات

واصلت مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس رسالتها في العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله بمحافظات القاهرة والمنوفية والغربية، إذ عُقدت المقرأة بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ.

وفي إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى إقبالًا متميزًا، إذ واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.

مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات.

مجالس الإفتاء للأوقاف

وتحرص وزارة الأوقاف، على اختيار واعظات مجالس الإفتاء، بحرص شديد، نظرًا لخطورة الفتوى وأهميتها، وأهمية الفتوى بالنسبة للناس، وليس فقط بالنسبة للمفتي، إذ يكون لابد للمفتي أن يكون لديه قدرة وكفاءة على فهم وإدراك الواقع، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وتغير أحوال الأشخاص، مؤكّدة أنَّه لابد للمفتي أن يكون مؤهل تأهيلًا كاملًا، وتكون الفتوى مهمة للناس بشكل كبير، لاسيما وأن الكثير من المواطنين يريدون السؤال في أمور دينهم كثيرا.

تأهيل الواعظات

وعن تأهيل الواعظات، أكّدت وزارة الأوقاف وجود برامج تدريبية مهمة جدًا للواعظات في أكاديمية الأوقاف الدولية، أو في شراكات أخرى مع جهات أخرى، إضافة إلى تأهيلهن على مستويات فكرية مختلفة، وليس فقط تأهيل شرعي، لكن تأهيل وتثقيف في أكاديميات، لكي يكون الواعظ ملما بالتحديات والواقع والأحداث التي تدور من حوله، والتحديات التي تواجهها الدولة، موضحا أنه قد يسأل شخص عن فتوى بأمور العبادات ولكنها تمس الدولة ومصلحة الدولة ككل.