تجديد حبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية.. اعرف العقوبة المتوقعة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالإسكندرية بعدما قام رجال الشرطة بضبطهم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم 16 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و700 قرص مخدر، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة حول الواقعة.

قيام 4 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام 4 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهمين عثر رجال الشرطة بحوزتهم 16 كيلو من مخدر الحشيش، و700 قرص مخدر لعقاري «التامول، الترامادول»، وكمية من مخدر الآيس، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

وكشف تامر الشايب المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف أن المادة رقم 34 تنص على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.