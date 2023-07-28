تقدم «الوطن»، خدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، وهي نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي، تسهيلً عليهما في الحصول عليها واستلامها فور ظهورها مباشرة، وإعلانهًا رسميا في المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، المقرر عقده خلال الساعات المقبلة، في مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي

ومن خلال تسجيل بيانات طالب الصف الثالث الثانوي، على رابط نتيجة الثالث الثانوية 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي، عبر بوابة «الوطن» من هنـــــــا، يتلقى الطالب عبر هاتفه المحمول المسجل أو البريد الإلكتروني تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط علمي وادبي

وللحصول على نتيجة الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي، يرجى اتباع الخطوات التالي:

- الدخول علي نتيجة الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط علمي وادبي عبر موقع «الوطن».

- كتابة الاسم رباعي بشكل صحيح.

- كتابة رقم الجلوس ومراجعته جيداً .

- اختر الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية».

- ادخال البريد الإلكتروني للطالب.

- اختر المحافظة.

- ادخال رقم التلفون.

- الضغط على سجل.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسي.

تسكين درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات الثانوية العامة استلمت نتيجة الثانوية العامة، لمراجعتها وتسكين درجاتها، للشعبتين الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى حجب نتيجة الطلبة الغشاشين، والمتورطين في أعمال شغب مثبتة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت المصادر نسب النجاح في نتجية الثانوية العامة 2023، جيدة ومبشرة ومطمئنة للطلاب وأولياء الأمور، كاشفا أن لا يوجد طالب حصل على نتيجة 100%.