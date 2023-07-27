«الأرصاد» تنظم دورة تدريبية للراصد الجوي والحد من آثار تغير المناخ

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO»، بعقد دورة تديبية بمقر الهيئة تحت عنوان «إعداد راصد جوي» خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من المتدربين من المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والإفريقية وبخاصة في مجال التدريب ونقل الخبرات.

البرنامج التدريبي يهدف للتأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ في جميع جوانب الحياة

ويهدف البرنامج التدريبي التأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ في جميع جوانب الحياة كونها مرفقا حيويا مهما يؤثر على حياة الأفراد والمنشآت والممتلكات، لذا تسهم الهيئة في الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المختلفة وأثار تغيرات المناخ التي قد تضر بحياة الإنسان وتؤثر على اقتصاديات الدول.

الملاح هشام طاحون: البرنامج التدريبي يهدف للتأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ في جميع جوانب الحياة

ومن جانبه أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو دعم وتعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول العربية والأفريقية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى.

وأضاف أن البرنامج مخصص للعاملين في مجال الأرصاد الجوية الزراعية والري والطيران والنقل البحري والمختصين والخبراء في هذه المجالات، لافتا إلى أنه بعد إتمام الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح سيمنح المتدرب رخصة راصد جوي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموصي بها من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إذ يحق للراصد الجوي العمل في أي من المجالات السابقة.