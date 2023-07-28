موقع وزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، إذ يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

وترصد بوابة «الوطن»، في السطور التالية، رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، الذي كشفت عنه الوزارة تسهيلا على الطلاب في الحصول على درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، تم إرسالها للكنترولات لتسكين الدرجات، لإعلانها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا لإعلان أسماء الطلبة الأوائل.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه عقب رصد درجات الطلاب، والمؤتمر الصحفي للوزير، سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، على الفور بموقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، من هنـــــــــا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن»

ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن»، على تقديمه نوافيكم في السطور التالية، كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، في السطور التالية.

- الدخول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن من هنــــا.

- اكتب اسمك رباعيا بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيداً .

- اختر الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية»

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- اختر المحافظة.

- اكتب رقم تليفونك.

- اضغط على سجل.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسي.