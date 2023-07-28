«شعبة المعادن» تتوقع انخفاضا في أسعار الذهب خلال أيام

كشف ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن تراجع كبير في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 سيصل لحوالي 1930 جنيها تقريبا، خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل 2160 جنيها اليوم.

العلاقة عكسية بين الذهب والدولار

وبرر فرج لـ«الوطن»، التراجع المتوقع في أسعار الذهب في مصر، قائلاً إن العلاقة عكسية بين أسعار الذهب وأسعار الدولار، فكلما ارتفع سعر الدولار انخفضت أسعار الذهب، وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيعطي الدولار قوة على حساب أسعار الذهب، التي من المحتمل أن تتراجع بشكل كبير.

الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة، حيث توقع قبل شهر من الآن بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي وحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر 2160 جنيهاً للشراء لجرام 21، بينما سجل سعر البيع حوالي 2150 جنيها.

ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 2469 جنيهاً للشراء، و2456 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر استخدما في السبائك الذهبية، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1851 جنيهاً للشراء، و1843 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17280 جنيها.