رانيا الوكيل لـ«قناة الناس»: على الأم استيعاب طفلها من عمر سنتين

قالت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، إنه على الأم استيعاب الطفل من عمر سنتين وبداية اعتماده على نفسه ولو جزئيا في سلوكه وحركته ونموه النفسي والذهني والسلوكي، مؤكدة أهمية خلق حلقة من التواصل بينها وبين طفلها منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى دورها الإيجابي في النمو السليم للطفل والتوجيه والنشأة والتواصل فيما بعد.

الوكيل: قدرة الطفل على الاستيعاب تختلف باختلاف المرحلة العمرية

وأضافت «الوكيل» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ قدرة الطفل على الاستيعاب تختلف باختلاف مراحل العمر، مؤكدة على ضرورة «خلق حلقة تواصل مع الطفل منذ نعومة أظافره ومراعاة ألا تفقد مع مرور الأيام لاحتوائهم بشكل دائم».

تشجيع الطفل على الاعتراف بخطئه والكلام

وتابعت رانيا الوكيل، «تربية الطفل أن يحكي لأمه أي شيء يواجهه عبر خلق مساحة أمان من خلالها يحكي أي شيء.. ولو قام بتصرف خاطئ تكون الأم معه لمواجهته بدلاً من تركه لأصدقائه أو المجتمع وتوجيهه بشكل خاطئ».

وأوضحت «الوكيل»، أنَّ البيت هو الحلقة الأولى، والمتابعة لتعاملات الطفل مع المجتمع الخارجي، والقدوة الأولى له، والحلقة التي يترتب عليها باقي السلوكيات مع الخارج، لافتةً إلى انعكاس سلوك الأهل على الطفل في هذا العمر وهو مرآة للأهل وسلوكياتهم، أي يعيد ويمارس سلوكهم ولو كان خاطئاً على أنه بديهي وطبيعي.