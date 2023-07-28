حبس متهم بسرقة حقائب المارة 4 أيام في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بسرقة حقائب المارة في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر بالقاهرة، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم لسرقة حقيبة من آخر بأسلوب المغافلة، بعدما ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من شخصين بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما، وبداخلها هاتف محمول، وجواز سفر، وبعض المتعلقات الشخصية.

وحدد رجال الشرطة، مكان الهاتف المحمول، وتم ضبط حائزة، ونفى علمه بأن الهاتف من متحصلات السرقة، حيث أقر أنه اشتراه من أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، من على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضبط رجال الشرطة المتهم عقب تقنيين الإجراءات، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وتناول قانون العقوبات، العقوبة القانونية لارتكاب جريمة السرقة، وأوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 313 تنص على أنه يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».