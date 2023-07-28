«الجيزة» تعلن عن ضعف المياه بهضبة الأهرام والرماية بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه بمناطق هضبة الأهرام، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب بالرماية.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1500 مم، الناقل للمياه لمدينة 6 أكتوبر.

ووفق بيان للشركة، يباشر جهاز مدينة 6 أكتوبر أعمال الإصلاح، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لسيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.