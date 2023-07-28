موعد الاختبارات بمدرسة المياه في 6 محافظات بالصعيد.. ننشر أسماء المتقدمين

أعلنت شركة مياه أسيوط عن موعد اختبارات طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمحافظات وجـه قبلي والذي تقرر إجراء الاختبارات لهم لمحافظة أسيوط ابتداء من يوم الأحد المقبل حتى الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل وأبناء محافظة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس، ومحافظة الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، الحضور في تمام الساعة 8 صباحًا بمقر المدرسة الفنية بأسيوط الجديد

المدرسة الفنية للمياه تستقبل دفعة جديدة من الطلاب الأعلى درجات

صرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في بيان أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات والذين سيجتازون اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية.

عقد الاختبارات للطلاب الجدد المستوفين لشروط القبول

وأكد رئيس الشركة أنه بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط سيتم عقد الاختبارات للطلاب الجدد المستوفين لشروط القبول بدءاً من يوم الأحد الموافق 30 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس طبقا للكشوف الآتية:

أولًا: بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة أسيوط من يوم الأحد 30 يوليو إلى الثلاثاء الموافق 1 أغسطس، برجاء الضغط على الرابط الآتي لمعرفة يوم الاختبار: https://drive.google.com/file/d/1hGzw8bG5La4fo-9s_gfdKpEni4APpvZc

ثانيا: بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس، برجاء الضغط على الرابط الآتي: https://drive.google.com/file/d/1N-UQl9Ju1u32icljUBqlKvlRUHMJBSzo

ثالثا: بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظات الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، برجاء الضغط على الرابط الآتي:

https://drive.google.com/file/d/1A7fCwy1taEe_8Qr5zYQVIL69MxIoGoz

تعليمات أداء الاختبارات للطلاب

وطالب رئيس الشركة في بيان ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات المهمة والتي من بينها حضور ولي الأمر برفقة الطالب، والحضور بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، إحضار أدوات الامتحان من «قلم، مسطرة، آلة حاسبة» وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو محاولة الغش به وفي حالة مخالفة ذلك سيتم الاستبعاد من الاختبار، على أن يتم بدء الاختبار في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ولا يسمح بدخول المرافقين حرصا على سلامة سير الاختبار.

إحضار ما يفيد بنجاح التقديم الإلكتروني

وأضاف أن الاختبار عبارة عن «اختبار تحريري، وامتحان إلكتروني - ومقابلة شخصية» معد ليُناسب مستوى الطلاب المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة، مع ضرورة التنبيه على جميع الطلاب إحضار ما يفيد بنجاح التقديم الإلكتروني ومعه أصل الأوراق المطلوبة من شهادة الميلاد والرقم القومي لولي الأمر وأصل شهادة النجاح بمجموع الدرجات وعدد 2 صوره شخصية حديثة وفي حالة عدم إحضار الأصول لن يسمح لدخول للاختبار، لافتا إلى أنه سيتم الاختيار من بين أبنائنا الطلاب الأعلى درجات والذين اجتازوا كافة الاختبارات في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية للمياه والصرف.

وأكد أنه لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور، مطالبا الطلاب المتقدمين للمدرسة بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد والحضور طبقاً للموعد المعلن.