469 وظيفة مدير مدرسة خالية بالإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، توافر 469 وظيفة خالية بمدارس عروس البحر الأبيض المتوسط، تتمثل في صفة «مدير مدرسة»، بالمراحل التعليمية المختلفة من حيث الكثافة ومتعددة المراحل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل عن هذه الوظائف الخالية، بحسب الإعلان الرسمي من مديرية تعليم الإسكندرية.

مواصفات الوظيفة

يعمل شاغل الوظيفة، طبقا للمعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية، والواردة باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وفي ضوء توقعات الأداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم، ويقيم على أساسها، ويخضع شاغل الوظيفة للإشراف المباشر لرئيسه.

شروط التقديم في الوظيفة

- اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لشغل الوظيفة

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه، ووضع الخطط والبرامج، ومتابعتها داخل المدرسة، والإلمام بكل القوانين والقرارات الوزارية، وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل أو ما يعادلها.

- مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال آخر مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي، ويستثنى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات من شرط المؤهل العالي عند التقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة بالحلقة الابتدائية، طبقا للقرار الوزاري 163 لسنة 2020.

- متاحة للجنسين.

- متاح التقديم في المديرية حتى 8 أغسطس المقبل.

معلومات عن الوظيفة

- ممارسة الوظيفة لمدة عاملين قابلة للتجديد في ذات الوظيفة، أو بلوغ السن القانونية أيهما أقرب.

- عند التقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة بمدارس التعليم الفني، يكون المتقدم لشغل الوظيفة من نوعية «التعليم الفني- صناعي- زراعي- تجاري- فندقى».

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام الباب السابع من قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

الأوراق المطلوبة لوظيفة مدير مدرسة بالإسكندرية

- استمارة الترشيح الصادرة من التناسيق المختلفة بالمديرية للوظيفة المتقدم إليها المرشح، وتقديمها للتنسيق المختص بالإدارة التابع لها، وذلك بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية.

- صورة معتمدة طبق الأصل من شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية، في مجال الإدارة المدرسية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين للكفاءة (فعلية) للعاميين الدراسيين الماضيين.

- السيرة الذاتية للمرشح، موضحا بها الوظائف السابقة وتواريخها والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- إفادة من الشئون القانونية والجزاءات، بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية، وعدم وجود جزاءات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها، في ضوء المستحدثات التربوية لتطوير العملية التعليمية.

- تقديم شهادة تحليل المخدرات من مستشفى حكومي، في حالة صدور الأمر التنفيذي للمتقدم قبل استلام العمل.