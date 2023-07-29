رئيس جنوب أفريقيا: جميع دول القارة السمراء تريد السلام في أوكرانيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه ينبغي النظر إلى مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا، على أنها مكملة لما تقوم به البلدان الأخرى، مضيفا خلال لقاء الرئيس الروسي مع رؤساء وفود الدول الأفريقية، إن جميع الدول الأفريقية تريد السلام في أوكرانيا، ولها الحق في الدعوة إليه، لأنه يؤثر على جميع دول القارة.

وأوضح رامافوزا، أن «الاتحاد الأفريقي» وجميع الدول الأفريقية بشكل عام، تدعم السلام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، تنفيذ الروس، هجمة صاروخية جديدة على وسط مدينة دينيرو استهدفت بناية شاهقة ومبنى إدارة أمن الدولة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية. من جانبه، أشار رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إلى أن القوات الأوكرانية، ستدخل شبه جزيرة القرم قريبا.

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن العسكريين الأمريكيين موجودون في أوكرانيا لحماية السفارة بـ«كييف»، مشيرا خلال مؤتمر صحفي، إن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا.

كيربي: العسكريون الأمريكيون يراقبون توريدات المساعدات

وأضاف كيربي، أن عسكريين بلاده يعملون في جهاز الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية، حيث يقومون بمراقبة توريدات المساعدات العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار قضية مبادر حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»،أعرب السياسي الأمريكي، الناشط الحقوقي، أجامو بركة، عن اعتقاده أن الدول الغربية تصرفت مع روسيا بعيدا عن النزاهة في القضية، مضيفا عبر «تويتر»، أن الإعلام الامريكي والأوروبي الكاذب يتعمد التزام الصمت بشأن هذه المسألة.

وقال عضو برلمان جنوب أفريقيا من حزب «المؤتمر الوطني»، الحاكم، أنديل لونجيسا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقاتل ليس فقط من أجل روسيا وحدها وإنما من أجل الجنوب العالمي بأكمله،بخاصة البلدان النامية في الجنوب العالمي، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن المسؤول الروسي يجب أن يظل قويا.