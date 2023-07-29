خبيرة اقتصادية عن ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا: العلاقات القوية كلمة السر

تحدثت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس عن أسباب ارتفاع حجم الصادرات بين مصر ودول إفريقيا، إذ وصل إجمالي صادرات مصر لأفريقيا لعام 2022 بـ6.3 مليار دولار.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول أفريقيا

وقالت حنان رمسيس، خلال برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، إن كلمة السر في هذا الارتفاع الكبير هي العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر ودول أفريقيا».

آفاق جديدة لدول أفريقيا من خلال مصر

وأضافت: «تواجد الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة في مصر فتح آفاقا جديدة لمعرفة أفريقيا بالأنشطة الاقتصادية المتواجدة في مصر، إذ يوجد تبادل اقتصادي قوي بين مصر والعديد من الدول الأفريقية، وفي الفترة الحالية تدعم مصر دول القارة خاصة فيما يتعلق بالمباحثات حول الغذاء والمحصولات الزراعية والحبوب وما إلى ذلك».