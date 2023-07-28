موفدة «إكسترا نيوز» تكشف آخر تطورات بطولة «البادل» بالعلمين الجديدة

قالت شروق وجدي، موفدة «إكسترا نيوز»، إن الإقبال على الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين لا يزال مستمرا، خاصة مع وجود البطولات التي ينظمها المهرجان في دورته الأولى، تحت شعار العالم علمين، مشيرةً إلى بطولة «البادل» وآخر تطوراتها وسط تزايد أعداد الزوار للمهرجان.

وجدي: النظافة والانضبط الأمني علامة في مدينة العلمين

أضافت «وجدي»، خلال تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» من مهرجان العلمين الجديدة، أنَّ إدارة مدينة العلمين حريصة على النظافة وجعلها رقم واحد دائماً والجميع يعمل مثل خلية النحل، بجانب التواجد المكثف لأفراد الأمن في كل أرجاء العلمين من مداخل ومخارج وتواجد قوات الشرطة وتنظيم المرور.

تزايد أعداد زوار مدينة العلمين

ولفتت موفدة «إكسترا نيوز»، إلى أنَّ المساحات الشاسعة غير المستغلة بمدينة العلمين يوماً ما كانت مناطق «ألغام» وكانت جنسيات مختلفة تأتي لزيارة مقابر الجنود ليتم تحويل مناطق كان بها مئات الألوف من الألغام إلى مساحات مستغلة أفضل وأحسن استغلال ومناظر جمالية وسياحة ترفيهية على أعلى مستوى، مع تزايد ملحوظ في أعداد زوار العلمين الجديدة الجاذبة لأبناء مصر والعالم بمعالمها الجميلة.