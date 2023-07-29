إصابة 3 أشخاص في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل، وأسفر عن الحادث وقوع إصابات ونقلهم إلى المستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إثر اصطدام سيارة ربع نقل بموتوسيكل كان يستقله 3 أشخاص على الطريق الدولي الساحلي أثناء توجههم إلى مصيف جمصة، وإصابة كل من زياد محمد أبو الزيد، 18 عامًا، مقيم بالسنبلاوين، باشتباه ما بعد الارتجاج وإصابات خطيرة، وموسى أحمد خضر، 18عامًا، مقيم بالمنصورة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومعتز قاسم المتولي، 18 عاما، مقيم بالسنبلاوين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم.