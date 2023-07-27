إنشاء أول مكان استشفائي في جمصة بالطريقة السيوية لجذب السياح.. «علاج بالدفن»

طفرة من التطورات الكبيرة تشهدها مدينة جمصة في محافظة الدقهلية خلال الفترة المقبلة، حيث تم إنشاء أول منتجع سياحي في مصيف جمصة مطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرة وبه حمامات سباحة ومطاعم وملاهي وبأسعار رمزية، بالإضافة إلى الطفرة الجديدة التي يشهدها مصيف جمصة السياحي هو إنشاء أول كهف سيوي بالطريقة السيوية وهو أول مكان سيتم افتتاحه في محافظة الدقهلية وتصميمه والخامات والأدوات كلها قادمة من سيوة وسيتضمن إنشاء كهف ملح علاجي عن طريق دفن الجسم لأول مرة في جمصة والمحافظة بشكل عام.

إنشاء فكرة الكهف السيوي في مدينة جمصة

وكشف الدكتور أشرف عبد الهادي، المسؤول عن الكهف السيوي، لـ«الوطن»، تفاصيل المشروع الذي يتم إنشائه في جمصة «كل المشاريع والأفكارة الجديدة تتم بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومجلس مدينة جمصة قررنا أن نفكر خارج الصندوق ونرى ماذا ينقص مدينة جمصة حتى يجذب السياح إليها وتصبح من أهم الوجهات السياحية مثل سيوة ودهب وشرم الشيخ وغيرها ففكرنا نقل سيوة إلى جمصة وقمنا بإنشاء فكرة الكهف السيوي وهو عبارة عن جلسات عربية على الطريقة السيوية، وتقديم مشاريب مشتقة من البيئة والطبيعة مثل الشاي الزردة وشاي بالنعناع وشاي اللويزة وكلها تبعث على الاسترخاء والراحة والهدوء النفسي».

وتابع المسؤول عن الكهف السيوي بجمصة «وجرى تخصص أماكن الدفن العلاجية مثل التي تكون في سيوة والأماكن العلاجية البعيدة من حيث المسافة ولها فوائد كبيرة على جسم الإنسان مثل استخراج الرطوبة وعلاج الروماتزم تحديدا في المفاصل حيث يذهب السياح إلى سيوة خصيصا من أجل موضوع العلاج بالدفن بالإضافة هناك أفكار كثيرة أخرى علاجية تحت الإنشاء، والهدف هو أن يكون الموضوع علاجي وترفيهي بنفس الوقت، ولم ننسى الأطفال قمنا بإنشاء أماكن مخخصة للأطفال «كيدز إيريا» ليطمئن السائح عليهم لانشغاله بالعلاج وأسعار رمزية جدا».

جمصة أول مدينة بها مكان علاجي مقتبس من سيوة

وواصل: «وبالنسبة للأطعمة المقدمة كلها أكلا مصرية بحتة مثل الفطير المشلتت بالسمن البلدي الصافي بنسبة 100% والأجبان القديمة مثل المورتة والقشطة مع مراعاة الأسعار، والهدف هو تنشيط المدينة واستقطاب السياح، وجاءت لي الفكرة عندما سافرت إلى أحد المؤتمرات في سيوة وعندما شاهدت الإبداع بها والجمال وكل مافيها طبيعي فقررت نقل سيوة إلى جمصة ونعود إلى الطبيعة وتمت الموافقة فورا من قبل مجلسمدين جمصة تم الانتهاء بنسبة 60% من المشروع خلال 20 يوما سيتم الافتتاح وتحديد أن محافظة الدقهلية والدلتا بصفة عامة لا يوجد بها مكان علاجي، وبالتالي ستكون جمصة أول مدينة بها مكان علاجي مقتبس من سيوة».