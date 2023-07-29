التهاب الكبد الفيروسي سابع سبب رئيسي للوفيات عالميا.. اعرف طرق الوقاية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ التهاب الكبد الفيروسي سابع سبب رئيسي للوفيات عالميًّا، ويتكون من 5 فيروسات رئيسة «أ، ب، ج، د، هـ»، كاشفًا أساب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي وكيفية الوقاية، وذلك عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسباب الإصابة وكيفية الوقاية

- التهاب الكبد الفيروسي «أ، هـ» بسبب تناول الطعام الملوث أو شرب الماء الملوث.

- التهاب الكبد الفيروسي «ب، ج، د»، نتيجة التلامس بالحقن الملوثة.

كيفية الوقاية من الفيروس «ب»

يمكن الوقاية من الفيروس ب، عن طريق التطعيم الإجباري للأطفال عند الولادة، وتلقيح البالغين ممن لم يتلقوه.

هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي

وأكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّه بحلول 2023، تهدف منظمة الصحة العالمية إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي، عن طريق:

- الحد من الإصابة بحالات عدوى جديدة بالتهاب الكبد B C، بنسبة، 90%.

- تقليل الوفيات الناتجة عن الإصابة بتليف وسرطان الكبد بنسبة 65%.

- تشخيص 90% من المصابين بفيروس التهاب الكبد B ،C.

- تمكّين 80% من المصابين من أخذ العلاج المناسب.