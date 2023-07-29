«بيت الروبي» يتصدر إيرادات شباك التذاكر ويحقق مليونا و262 ألفا في 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات مرتفعة أمس الجمعة بجميع دور العرض بمصر، ويظل متربعًا على عرش الصدارة في المنافسة بين أفلام «البعبع، وتاج، ومستر إكس، ومطرح مطروح».

تصدر فيلم بيت الروبي إيرادات شباك التذاكر

وحقق فيلم بيت الروبي أمس مليونًا و262 ألفًا و620 جنيهًا، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام الخمسة المعروضة بالسينما حاليًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم «بيت الروبى» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، محمد عبد الرحمن، تارا عماد، محمد محمود، حاتم صلاح، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

وطرح فيلم «بيت الروبي» يوم 21 يونيو الماضي، إذ تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.