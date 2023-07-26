فيلم بيت الروبي يحقق 950 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات تقدر بـ948 ألفا و341 جنيها، أمس، تصدّر بها قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما، ويتجاوز إجمالي إيراداته الـ106 ملايين جنيه منذ عرضه بدور العرض يوم 21 يونيو الماضي، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وينضم فيلم بيت الروبي، إلى مجموعة الأفلام التي قدّمها كريم عبدالعزيز، وكسرت إيراداتها حاجز الـ100 مليون جنيه، منها فيلم كيرة والجن مع أحمد عز وهند صبري، والفيل الأزرق 2 مع نيللي كريم وخالد الصاوي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا، ويقوم كريم عبدالعزيز بالغناء داخل أحداث الفيلم بالاشتراك مع كريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلي.